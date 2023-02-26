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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın 9 yıl önce Kırım'ın ilhak sürecini başlatmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Zelenskiy, Kırım'ı geri alarak barışı yeniden sağlayacaklarını ifade etti

Giriş: 26.02.2023 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
Zelenskiy: Kırım'ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
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AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım’ı geri alarak barışı yeniden sağlayacaklarını kaydetti.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın 9 yıl önce Kırım'ın ilhak sürecini başlatmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Volodimir Zelenskiy, "Rus saldırganlığı 9 sene önce Kırım’dan başladı. Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz. Bu bizim toprağımız. Bizim insanlarımız. Ukrayna bayrağını Ukrayna’nın her köşesine geri getireceğiz. Kırım özgür olacak." ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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