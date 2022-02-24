Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kimdir?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Ukrayna Başkanı Zelenski hayatı ve biyografisi!

Rusya Ukrayna geriliminden savaş çıktı, Rusya bu sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine askeri operasyon başlattı. Operasyon haberinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin hayatı araştırılmaya başladı. Politika'dan önce komedyen olduğu bilinen Zelenski'nin hayatına dair her şey merak konusu. İşte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hakkında merak edilenler ve Volodimir Zelenski'nin hayatı

VOLODİMİR ZELENSKİ KİMDİR?

Volodimir Oleksandroviç Zelenski, 25 Ocak 1978'de Kriviy Rig, Ukrayna SSC, Sovyetler Birliği'nde dünyaya geldi. Yahudi bir ailede doğan Zelenski'nin babası Oleksandr Zelenski, Kriviy Rig Ekonomi Enstitüsü'nde profesör, annesi Rimma Zelenska ise mühendistir.

Liseye başlamadan önce babasının işi nedeniyle dört yıl Moğolistan'ın Erdenet şehrinde yaşayan Zelenski, Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nin Kriviy Rig kampüsünde hukuk bölümünde eğitim almıştır. Hukuk mezunu olan Zelenski profesyonel olarak hukuk mesleğini hiç yapmadı.

VOLODİMİR ZELENSKİ GERÇEK MESLEĞİ NE?

Bugün 44 yaşında olan ve senarist, oyuncu ve yönetmen olarak tanınan Zelenski'nin siyasi kariyeri 2015 yılında rol aldığı Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinden sonra başladı.

Zelenski, 2015'te Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinde Ukrayna cumhurbaşkanını canlandırdı. Dizide canlandırdığı karakter, bir viral videoda yolsuzluk karşıtı açıklamalar yaptıktan sonra cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan otuzlu yaşlarında bir lise tarih öğretmeniydi.

Halkın Hizmetkârı partisi Mart 2018'de aynı adlı dizinin yapımcı şirketi Kvartal 95 çalışanları tarafından kuruldu.

Zelenski, 31 Aralık 2018'de 2019 Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı. Adaylık açıklamasından altı ay öncesinde yapılan anketlerde bile Zelenski'nin adı ilk sıralarda geçiyordu. Kampanya dönemi boyunca Kvartal 95 ile gösterilere devam etti. Seçilmesi durumunda bir dönem başkanlık yapacağını açıkladı.

Aday olduğu 2019 Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldı ve kazandı.

VOLODİMİR ZELENSKİ EVLİ Mİ?

Zelenski, liseden arkadaşı Olena Zelenska ile Eylül 2003'te evlendi. Çiftin Temmuz 2004'te kızı Oleksandra, Ocak 2013'te de oğlu Kirilo doğdu.

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