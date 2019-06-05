05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre olay, Kiev'e bağlı Pereyaslav-Hemelnitskiy ilçesinde yaşandı. Alkollü oldukları belirtilen iki polis memurunun, apartmanların yakınında alüminyum içecek kutularına, tenekelere ve bazı hedeflere ateş açarak "hedef vurma yarışması" yaptıkları sırada Kirill Tlyavov ismindeki 5 yaşındaki erkek çocuğunun başına serseri kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, üç gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
POLİS OLAYIN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTI
Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu ve polis ekipleri, ilk incelemelere göre çocuğun oyun oynadığı sırada ayağının kaydığını, asfalta ve taşın üzerine düşerek başına darbe alması sonucu yaralandığının belirlendiğini duyurdu.
POLİSLER TUTUKLANDI
Ancak ameliyat sırasında çocuğun başına kurşun isabet ettiğinin anlaşılması sonrası yapılan "ek incelemede" olay yerinde mermi kovanları ve üzerlerine ateş açılan içecek kutuları bulundu. Bunun üzerine şüpheli iki polis memurunun silahlarına el konuldu.
Mahkemeye çıkarılan polis memurları tutuklandı.
EMNİYET MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ
Skandalın ortaya çıkması üzerine Bölge Emniyet Müdürü istifa etti. Çocuğun polis mermisi nedeniyle olmasının ortaya çıkması üzerine öfkelenen halk bugün İçişleri Bakanlığının önünde toplanarak protesto düzenledi. Protestocular, İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un da istifa etmesi çağrısında bulundu. Bugün iki polis de hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemenin ilk celsesinde bir karar verilmezken sanıkların avukatı duruşma sonrası yaptığı açıklamada, polislerin mahkemede ifade vermediğini kaydetti.
ZELENSKİY DEVREYE GİRDİ
Çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Facebook hesabından bir mesaj yayımlayan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gereken tüm çabayı göstereceğini belirtti. Ukraynalı lider, "Tabii hiçbir şey onun ailesini ve yakınlarını teselli edemez. Ama ben Devlet Başkanı ve bir baba olarak şunu garanti ediyorum ki, suçluların adil cezaları alabilmeleri için her şeyi yapacağım. Hiçbir hafifletme olmayacak. Olayın üzeri örtülmeye çalışılmayacak" açıklamasını yaptı. Bu trajediden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Zelenski, "Vatandaşların güvenliğini sağlamakla yükümlü olan kişiler, sorumluluklarını bir an olsun akıllarından çıkarmamalılar" ifadelerini kullandı.
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