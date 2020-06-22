AA

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Poznyaki semtindeki 9 katlı apartmanda dün meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğünü söyledi.

Enkaz altında kalan 3 kişinin durumunun belirsiz olduğunu dile getiren Kliçko, "Kurtarma ekipleri, çalışmaya devam ediyor. Onlar, bu koşullarda çalışmak için gerekli malzemelerle donanımlıdır." dedi.

Kliçko, binada yaşayanların geçici olarak yatılı okula yerleştirileceğini bildirdi. AA'nın haberine göre; patlamada apartmanın 4 ile 7'inci katları arasındaki daireler kullanılamaz hale gelirken, yangın güvenliğine ilişkin kuralların ihlaliyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre, olay gaz patlaması nedeniyle meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Kliçko, patlama nedeninin araştırıldığını belirterek, "Polis, iki neden üzerinde çalışıyor, gaz patlaması veya patlayıcı madde." ifadelerini kullanmıştı.