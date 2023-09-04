Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Uğur Bilgin ile İrem Uslu Bilgin balayında

        Uğur Bilgin balayında

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Mesut' karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğur Bilgin, İrem Uslu ile geçtiğimiz ay evlenmişti. Çift, şu sıralar İtalya'da balayı yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ünlü oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz haziran ayında, Sapanca'da İrem Uslu ile nişanlanmıştı. Uğur Bilgin ile İrem Uslu, ağustos ayında da İstanbul'da nikâh masasına oturmuştu.

        • 2

          Çift, balayı için İtalya'ya gitti. Uğur Bilgin, bu pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Nicolas Pepe için Türkiye iddiası!
        Nicolas Pepe için Türkiye iddiası!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        Habertürk Anasayfa