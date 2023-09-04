Uğur Bilgin balayında
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Mesut' karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğur Bilgin, İrem Uslu ile geçtiğimiz ay evlenmişti. Çift, şu sıralar İtalya'da balayı yapıyor
Giriş: 04.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:58
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Ünlü oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz haziran ayında, Sapanca'da İrem Uslu ile nişanlanmıştı. Uğur Bilgin ile İrem Uslu, ağustos ayında da İstanbul'da nikâh masasına oturmuştu.
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Çift, balayı için İtalya'ya gitti. Uğur Bilgin, bu pozlarını sosyal medya sayfasından paylaştı.