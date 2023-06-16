Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol STBL

Ufuk Sarıca'dan hakem uyarısı

Karşıyaka başantrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes karşılaşması öncesi hakemlere yönelik uyarılarda bulundu

Giriş: 16.06.2023 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL
Ufuk Sarıca'dan hakem uyarısı
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, hakemlerden final serisine yakışır, adil ve standart bir yaklaşım beklediklerini belirterek, "Bu konudaki gerekli hassasiyet lütfen gösterilsin." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, final serisinde şu ana kadar neler yaptıklarını ve neleri gerçekleştirebileceklerini bildiklerini kaydetti.

Oyuncularına ve ekibine güveninin sonsuz olduğunu belirten Sarıca, şu ifadelere yer verdi:

"Play-off finalindeyiz ve bir seri oynuyoruz. Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz. Her maçın ayrı bir hikayesi var ama son maçınki apayrı. Avrupa'nın en iyi üç ligi arasında gösterilen Türkiye Süper Ligi'nin final serisinde, 'sold out' söylemi altında oynanan üst düzey bir final maçında bir tarafa 25, diğer tarafa 13 faul çalınması kabul edilebilir bir durum değil. Böylesine çetin ve sert bir seride her nasılsa bir takım üç periyot boyunca faul sınırına bile yaklaşmıyor. Bu noktada biz de MHK'ye sesleniyoruz ve bundan sonrası için sahada final serisine yakışır, adil ve standart bir yaklaşım olmasını istiyoruz. Bu konudaki gerekli hassasiyet lütfen gösterilsin. Yarın evimizde, taraftarımızla beraber tüm yüreğimizle sahada olacağız."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oksijen cennetinde kekik hasadı
Oksijen cennetinde kekik hasadı
Evden çalışanlar dikkat!
Evden çalışanlar dikkat!
Blinken'dan Çin ziyareti öncesi kritik açıklama
Blinken'dan Çin ziyareti öncesi kritik açıklama
Isparta'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Isparta'da evde yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.