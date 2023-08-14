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        Haberler Magazin Ufuk Özkan setlere döndü - Magazin haberleri

        Ufuk Özkan setlere döndü

        Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede 17 gün tedavi gören ve hastalığı atlatan Ufuk Özkan setlere geri döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 09:38
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          Karaciğer yetmezliğiyle savaşan 48 yaşındaki Ufuk Özkan, 5 Ağustos'ta hastaneden taburcu olmuştu.

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          Ufuk Özkan'ın doktoru Onur Yaprak, "Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulgularıyla kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum" açıklamasını yapmıştı.

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          Ufuk Özkan,hastaneden taburcu olduktan 8 gün sonra setlere geri döndü. 'Benim Güzel Ailem' dizisinin kadrosuna katılan Özkan, paylaştığı fotoğrafın altına 'Hokus pokus, sürpriz' notunu düştü.

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          Erdal Özyağcılar, Ufuk Özkan ile çekildiği fotoğrafa "Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin" notunu düştü.

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