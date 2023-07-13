Ufuk Özkan kimdir, sağlık durumu nasıl? Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın hastalığı nedir?
Ufuk Özkan'dan üzücü haber... Geniş Aile dizisinde Cevahir karakterine hayat veren ve tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumu nedeniyle gündem olmuş durumda. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan Özkan'ın son durumu ve hayat hikayesine ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik...
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48 yaşındaki usta oyuncu Ufuk Özkan karaciğeri ile ilgili bir sorun yaşadığını açıkladı. Resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamayla son durumunu paylaşan Özkan'ın açıklamalarına ilişkin ayrıntıları derledik. İşte, Ufuk Özkan'ın rahatsızlığı ve biyografisi dair bilgiler...
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SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
İşte Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı o paylaşım;
"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bi açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böle bi niyetim yok en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım.Tüm sevgi dolu dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz,kardeşiniz) İyi ki varsınız."
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UFUK ÖZKAN KİMDİR?
Ufuk Özkan, 11 Nisan 1975 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Çerkes asıllı olan Ufuk Özkan, birçok tiyatro, dizi ve sinemada rol almıştır.
Annesi Of, Trabzonlu, babası ise Samsun'un Tekkeköy ilçesindendir. Almanya'da doğup büyüyen Ufuk Özkan, 12 yaşında ailesi ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8. sınıf yerine 5. sınıftan devam etmiştir.
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Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır.
Tiyatro Kılçık ile 3 yıl kabare tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM yapımı olan "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır.
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İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterini canlandırmıştır ve bu diziden sonra tanınırlığı daha çok artmıştır.
2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanmıştır. Eren adında bir oğlu vardır. Kardeşi Umut Özkan da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.