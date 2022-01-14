Milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk, bugün düzenlenen törenle hizmete girdi.
Kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.
Test ve Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirilmişti.
99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.
Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi
STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk Korveti'nin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı.
Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.
Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.
Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında Ufuk Korveti, çok büyük bir boşluğu dolduracak. Korvet, Türkiye'nin denizlerde gören gözü, duyan kulağı olacak.
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