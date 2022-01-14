Milli istihbarat gemisi TGC Ufuk hizmete girdi

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Savunma sanayinde bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakmasının mümkün olmadığını, son yıllarda çevremizde yaşanan hadiseler bir kez daha gösterdi. Yaptığımız atılımlarla ülkemiz oynanan oyunları bozan bir konuma ulaştı.

Türkiye, gizli açık bütün ambargolara rağmen terörle mücadeleden, sınır ötesi harekatlarına kadar tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayindeki ilerlemesine borçludur.

Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısı da artıyor. Bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Geçmişin eksiklerini giderdik, bugünün hazırlığını yapıyoruz. Ar-Ge yatırımları artırarak yüksek teknoloji sistemlerini hayata geçirmeye önem veriyoruz.

Malzeme ve imalat teknolojilerinde dünyadaki ileri ülkeler seviyesini yakalama yolunda ilerliyoruz. Bir yanda da gözümü uzayda. Gerek fırlatma, gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA İNŞA EDİLDİ

3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin korunabilmesi Mavi Vatan'la mümkündür. Milli savaş gemilerimizi, amfibi gemilerimizi, lojistik gemilerimizi, botlarımızı kendimiz üretebiliyoruz. Yüzde 70'e varan yerlilik oranına ulaştık. Silahlı insansız deniz araçları üretiyor, bunların sürü şeklide hareket eden hali üzerinde çalışıyoruz.

Geçtiğimiz yıl bu günlerde dışarıdan temin edemediğimiz her bir sistemin alternatifini geliştirerek, İstanbul'u denize indirmiştik. Bugün ilk istihbarat gemisi Ufuk da milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi.

Ülkemiz, hali hazırda bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren 10 ülke arasında yer alıyor. Bu başarıda bakanlıklarımızın ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın, Genelkurmayımızın, Deniz Kuvvetlerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörün, KOBİ'lerin çok faydaları vardır.

Ülkemiz tersanelerinde kendi ihtiyaçlarımız yanı sıra dünya için de gemi ve botlar yapılıyor. 25 ülkeye 180 deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik. Bu konuda yeni hayırlı haberler de alacağız.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ GEREKTİREN SİSTEMLERE ODAKLANIYORUZ"

Bir adım daha ileri giderek, yüksek teknoloji gerektiren sistemlere odaklanıyoruz. Firkateynlerimizin dikey atım sistemlerinin artık yerli ve millisine sahibiz. İstanbul ve diğer 34 firkateynimizde yerli ve milli dikey atım sistemi ve yerli ve milli füzelerimiz olacak.

Atmaca, Gökdeniz füzelerimiz, Çafrad, Akrep gibi radarlarımız silah, sensör ve sistemi kendimiz tasarlayıp üretebiliyoruz. Donanmamızı daha da güçlendiriyoruz. TF-2000'in ihalesine çıkıyoruz. Deniz ve hava gücümüze çarpan etkisi oluşturacak amfibi gemimizi Anadolu'yu hizmete alıyoruz.

İHA ve SİHA'ların yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarının da kullanılabileceği kara-deniz-havanın müşterek çalışabileceği sistemler oluşturuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla üreteceğimiz uçak gemimizin sağlayacağı deniz-hava gücümüzle dünyanın en üst ligine de çıkmış olacağız.

Hedefimiz savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye'dir. Tüm girişimcilerimiz ve firmalarımızın yanındayız.

"BİR SONRAKİ ADIM..."

Geçtiğimiz günlerde 95'inci kuruluş yıldönümünü geride bıraktığımız MİT, yaptığı hizmetlerle milli güvenliğimize önemli katkılar sunuyor. Teşkilatımız siber güvenlikten yapay zekaya kadar kapasitesini güçlendiriyor. Hizmete alacağımız istihbarat gemimiz yeni bir imkandır. Bu gemimiz sayesinde kara ve havada olduğu gibi denizlerde de gücümüzün artacağına inanıyorum. Bir sonraki adım uydu ile bunları en etkin şekilde kullanmak olacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de teşkilatımızı destekleyerek büyük ve güçlü Türkiye inşasında daha fazla katkı vermeye çalışacağız."

TGC UFUK HAKKINDA

Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törene; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 31 Mart 2017'de başlatılan Test ve Eğitim Gemisi Projesi'nin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürüttü.

Proje kapsamında TCG Ufuk (A-591) gemisi, 9 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirilmişti. TCG Ufuk (A-591), İstanbul Tuzla’daki İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde düzenlenen törenle bugün hizmete girdi.

- Milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek

Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir teknoloji, Ufuk Korveti ile Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.

99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 110 personel kapasitesi, yaklaşık 2 bin 250 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek. Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.

Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği Ufuk Gemisi'nin yerlilik oranı yüzde 70’e ulaştı.

SSB projesiyle, STM ana yükleniciliğinde inşa edilen gemide şu alt yükleniciler görev aldı:

"İstanbul Denizcilik Tersanesi (Geminin inşa edildiği tersane). ASELSAN (Gemide yer alan görev sistemlerinin tasarım, üretim ve entegrasyonu-Radar, Muhabere, Gemi Seyir Sistemleri). HAVELSAN (ADVENT Savaş Yönetim Sistemi, Gemi Veri Dağıtım Sistemi, Gemi Entegre Bilgi Sistemi, CCTV Sistemi, Mesaj İşletim Sistemi). İŞBİR (Gemide yer alan jeneratör üretimi), ANEL (Gemi elektrik sistemi altyapısının tasarlanması, tedarik, üretim ve entegrasyonu). YALTES (Entegre Platform kontrol ve izleme sistemi ve gemide yer alan konsolların tasarım ve üretimi)."