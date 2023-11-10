UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve Fenerbahçe, Avrupa'da bu hafta oynadıkları maçlardan mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa'da 3'te 0 yapmamız, UEFA ülke puanı sıralamamızı da olumsuz etkiledi. İşte bu hafta alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
- 1
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.
- 2
Temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Alman ekibi Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
- 3
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise evinde Norveç takımı Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
-
- 4
Fenerbahçe ise Konferans Ligi grubunun 4. maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'den sonra Avrupa'da da bu sezon ilk kez sahadan yenik ayrıldı.
- 5
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenilgiyle bitirdiği haftanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
- 6
Temsilcilerimizin bu sezon ilk kez bir haftada tüm maçlarını kaybetmesi ülke puanımızı da olumsuz etkiledi.
-
- 7
4. haftanın ardından oluşan UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde:
1- İngiltere: 94,428 puan
2- İspanya: 80,864 puan
3- İtalya: 77,426 puan
4- Almanya: 75,841 puan
5- Hollanda: 57,500 puan
6- Fransa: 57,497 puan
7- Portekiz: 50,483 puan
8- Belçika: 42,800 puan
9- TÜRKİYE: 35,350 puan
10- İskoçya: 33,250 puan
11- Avusturya: 31,400 puan
12- İsviçre: 31,175 puan