UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! 2024 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Yarı final müsabakalarının tamamlanmasının ardından gözler, Şampiyonlar Ligi finaline çevrildi. Yarı finali rövanş mücadelesinde Borussia Dortmund, PSG'yi 1-0'lık skorlarla eleyip adını finale yazdırdı. Real Madrid, yarı final rövanş mücadelesinde Bayern Münih'i 2-1'lik skorla eleyerek Borussia Dortmund'un rakibi oldu. İşte 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali tarihi...
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UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Yarı final mücadelelerinin sona ermesinin ardından Şampiyonlar Ligi final tarihi futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? Şampiyonlar Ligi final maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Devler Ligi finalinin oynanacağı tarih...
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ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakaları 7-8 Mayıs'ta tamamlandı.
İşte alınan sonuçlar
Paris St Germain 0 - 1 Borussia Dortmund
Real Madrid 2 - 1 Bayern Münih
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu.
Paris St Germain 1-0'lık skorla kupanın dışına iten Borussia Dortmund finalde Real Madrid'in rakibi oldu.
Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund Real Madrid maçı 1 Haziran'da oynanacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NEREDE, HANGİ STATTA OLACAK?
2024 Şampiyonlar Ligi final karşılaşması Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.