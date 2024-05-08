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        Haberler Spor Futbol Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK finali Beşiktaş-Trabzonspor maçı nerede oynanacak? - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Beşiktaş-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Beşiktaş, Ankaragücü karşısında 0-0 ve 1-0'lık skorla kupanın dışına iterek finale yükselen ilk takım oldu. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük karşısında 3-2 ve 4-0'lık skorlarla geçerek finalde siyah beyazlıların rakibi oldu. Zorlu mücadele öncesinde, Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş-Trabzonspor maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye Kupası final maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 23:30 Güncelleme: 08.05.2024 - 23:30
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        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş-Trabzonspor maçı için nefeler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? ZTK finali Beşiktaş-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?" İşte Türkiye Kupası final maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

          Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında rakiplerini eleyen Beşiktaş ve Trabzonspor finalde karşı karşıya geliyor.

        • 3

          Türkiye Kupası finali Beşiktaş ile Trabzonspor maçı, 23 Mayıs'ta oynanacak. Maçın saati ve hangi statta oyananacağı henüz netlik kazanmadı.

        • 4

          8 Mayıs günü saat 20:30 Karagümrük 0 - 4 Trabzonspor

        • 5

          ZTK YARI FİNAL YARI FİNAL MAÇLARI

          7 Mayıs günü 20:30 Beşiktaş 1-0 Ankaragücü

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