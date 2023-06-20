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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu 1. eleme turu kura çekimi yapıldı.

Giriş: 20.06.2023 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi
İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon 1. eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Turun ilk maçları 11-12 Temmuz, rövanşları ise 18-19 Temmuz'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Hacken - The New Saints
Ballkani - Ludogorets
Shamrock Rovers - Ön eleme turu kazananı
Zalgiris Vilnius - Struga
Klaksvik - Ferencvaros
Olimpija Ljubljana - Valmiera
Helsinki - Larne
Lincoln Red Imps - Karabağ
Rakow - Flora
Slovan Bratislava - Swift Hesper
Farul Constanta - Sheriff Tiraspol
Hamrun Spartans - Maccabi Haifa
Urartu - Zrinjski
Partizani - BATE Borisov
Astana - Dinamo Tiflis

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