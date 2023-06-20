UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon 1. eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Turun ilk maçları 11-12 Temmuz, rövanşları ise 18-19 Temmuz'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Hacken - The New Saints

Ballkani - Ludogorets

Shamrock Rovers - Ön eleme turu kazananı

Zalgiris Vilnius - Struga

Klaksvik - Ferencvaros

Olimpija Ljubljana - Valmiera

Helsinki - Larne

Lincoln Red Imps - Karabağ

Rakow - Flora

Slovan Bratislava - Swift Hesper

Farul Constanta - Sheriff Tiraspol

Hamrun Spartans - Maccabi Haifa

Urartu - Zrinjski

Partizani - BATE Borisov

Astana - Dinamo Tiflis

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