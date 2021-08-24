Bugün ve yarın gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi Play-off rövanş maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar netleşmiş olacak. Bu akşam oynanacak maçlardan PSV - Benfica play-off rövanş maçı hakkında merak edilenleri derledik...

PSV BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PSV - Benfica Şampiyonlar Ligi play off rövanş maçı 24 Ağustos 2021 Salı günü yani bugün oynanacak. Futbol dünyasının ilgiyle takip ettiği mücadele Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak. PSV - Benfica maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇLARI

24 Ağustos Salı:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz)

Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç)

Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre)

25 Ağustos Çarşamba:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova)

Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya)