UEFA Konferans Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Grup maçlarının sona ermesinin ardından gözler UEFA Konferans Ligi kura çekiminin gerçekleşeceği tarihe çevrildi. H Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri merak konusu oldu. Peki, "UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu mu?" İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...