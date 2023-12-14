UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu mu?
UEFA Konferans Ligi gruplarında heyecan son maçlarla devam etti. Avrupa macerasına Konferans Ligi'nden devam eden temsilcilerimizden Beşiktaş gruptan çıkma şansını yitirirken, Fenerbahçe, H Grubu'nu 12 puanla lider tamamladı. Grup müsabakalarını 1. olarak tamamlayan takımlar son 16'ya kalırken, 2. olan takımlar ise play-off turuna katılacak. İşte İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek UEFA Konferans Ligi kura çekiminin gerçekleşeceği tarih...
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UEFA Konferans Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Grup maçlarının sona ermesinin ardından gözler UEFA Konferans Ligi kura çekiminin gerçekleşeceği tarihe çevrildi. H Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri merak konusu oldu. Peki, "UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu mu?" İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
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UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
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KONFERANS LİGİ PLAY-OFF VE SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?
Play-off maçları Şubat, son 16 maçları Mart ayında oynanacak.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?
UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Olympiakos / Backa Topola
AEK / Ajax
Sparta Prag / Aris Limassol
Sturm Graz / Rakow Czestochowa
Royale Union Saint-Gilloise
Maccabi Haifa
Servette
Molde
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UEFA Konferans Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
Lille / Slovan Bratislava
Gent / Tel-Aviv
Dinamo Zagreb / Astana / Ballkani
Club Brugge / Bodo/Glimt
Legia Varasova
Ferençvaroş
Frankfurt
Ludogorets