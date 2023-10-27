UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu! Beşiktaş kaçıncı sırada ve kaç puanı var?
UEFA Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup aşaması 2. maçları bu akşam oynandı. D Grubu'nda Club Brugge, Lugano ve Bodo/Glimt ile mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, bu kez İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi. İşte, büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu ve günün maçlarının programı...
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UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ile D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, grubundaki 3. maçında bu akşam Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi ve grubundaki ilk 3 puanını almak için sahaya çıktı. Merakla beklenen karşılaşma sonrası D Grubu'ndaki son durum, günün maçları ve temsilcimizin fikstürüne dair bilgileri derledik!
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UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU GÜNÜN MAÇLARI
Lugano - Club Brugge (19:45) Exxen
Bodo/Glimt - Beşiktaş (22:00) Exxen
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UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Club Brugge / 7 Puan
2- Bodo/Glimt / 4 Puan
3 - Lugano / 4 Puan
4- Beşiktaş / 1 Puan
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BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ
26 EKİM PERŞEMBE
FK Bodø/Glimt – Beşiktaş
9 KASIM PERŞEMBE
Beşiktaş – FK Bodø/Glimt
30 KASIM PERNŞEMBE
Beşiktaş – Club Brugge
14 ARALIK PERŞEMBE
FC Lugano – Beşiktaş