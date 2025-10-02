UEFA Konferans Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, evinde Braga ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Celtic- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...