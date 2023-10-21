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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı mağlup ettiği karşılaşmadan, sarı-kırmızılılara bir ceza geldi.

UEFA'dan yapılan açıklamada bu maçta sahaya yabancı madde atılmasından dolayı sarı-kırmızılı takıma 30 bin Euro para cezası kesildi.

UEFA Disiplin Kurulu'nun bir diğer kararı meşale yakılmasından dolayı Galatasaray'ın 3 bin 500 Euro para cezasına çarptırılması oldu. Zarar verici hareketlerin karşılığı ise 8 bin Euro olarak belirlendi. Taraftarın neden olduğu rahatsızlık nedeniyle ise 10 bin Euro cezaya hükmedildi. Toplam para cezası böylece 51 bin 500 Euro oldu.

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