Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle futbol organizasyonları da büyük ölçüde sekteye uğrarken, işin sağlık boyutu bir yana ekonomik anlamda da soru işareti oldukça fazla. Bu kapsamda erteleme kararları her ne kadar mecburi olsa da ekonomik açıdan kulüpleri ve organizasyonları önümüzdeki dönemde çok zor günler ve bol soru işareti bekliyor.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; işte bu aşamada ilk adım futbolun Avrupa'daki patronu UEFA'dan geldi. UEFA'nın yaşanan gelişmeleri dikkate alacağı ve özellikle Finansal Fair Play konusunda kulüplere oldukça kolaylık sağlayacağı öğrenildi. Bu tavırın doğal olarak en çok ilgilendirdiği ülkelerden biri ise Türkiye. Birçok kulübümüz Finansal Fair Play şartlarına uyma konusunda büyük sıkıntılar yaşarken, UEFA'nın kulüplerimize de özellikle hasılatların ortadan kalkması sebebiyle büyük kolaylıklar sağlayacağı belirtildi. Sürecin ilerlemesine göre UEFA bu konuda daha somut açıklamalar da yapabilir.