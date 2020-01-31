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TFF'nin internet sitesine açıklamalarda bulunan Yardımcı, amaçlarının Türkiye olarak bu önemli organizasyonu başarıyla gerçekleştirmek olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız neredeyse haftanın yedi günü 24 saat çalışıyor. UEFA'nın yaptığı son incelemelerde, Atatürk Olimpiyat Stadı ve yapılan hazırlıklar tam not almıştır. Umarım bu final, bundan sonra gelecek önemli organizasyonların habercisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

UEFA heyeti tarafından üç gündür incelenen Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki çalışmaları yakından takip eden Servet Yardımcı, stadın final gününe kadar her şeyi ile hazır bir hale geleceğini kaydederek, "Türkiye, sadece 10 ay gibi kısa bir sürede iki dev final düzenliyor. UEFA Süper Kupa'dan sonra şimdi sıra Şampiyonlar Ligi finalinde. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin tüm birimleri final için elinden gelen tüm desteğini vermiştir. TFF olarak yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalarımız, son güne kadar devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"STADIN TÜM ALTYAPISI DEĞİŞTİ"

Federasyon olarak İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer devlet kuruluşları ile büyük bir iş birliği gerçekleştirdiklerini belirten Servet Yardımcı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın şu ana kadar bütün altyapısının değiştiğini aktararak, "Soyunma odaları her türlü ihtiyacı giderecek şekilde yapılarak oldukça modern bir görüntüye sahip oldu. Loca ve VIP salonları yeniden elden geçirildi." ifadelerini kullandı.

"KAPASİTE 72 BİNE ULAŞTI"

Stat kapasitesinin 72 bine çıktığının altını çizen Yardımcı, şunları kaydetti:

"2076 adet yeni protokol koltuğu yerleştirildi. Zemin çevresinde yer alan tartan pistin olduğu bölüm, 80 santimetre aşağıya indirildi. Böylece statta artık sahayı tam olarak göremeyen koltuk sayısı sıfıra indirildi. Dolayısıyla kapasite 72 bine ulaştı. Tüm bu yenilenmeler, UEFA Şampiyonlar Ligi standartlarına göre yapıldı. İç mekan ve en önemlisi saha aydınlatılması tamamen yenilendi. Sahanın var olan zemini ise kaldırıldı ve yerine yepyeni teknoloji ile hibrit çim yapıldı. Zemin şu anda bile oynamaya hazır durumda.

Medya tribünündeki çalışma masaları tamamen değiştirilecek. Medya alanları teknik altyapısı ise olduğu gibi değiştirildi. Naklen yayın araçlarının rahat bir şekilde çalışması için mevcut alan 13 bin metrekareye çıkartıldı. Finalist takımların VIP konuklarını ağırlama salonları yeniden inşa edildi. UEFA'nın ihtiyaçlarına dayalı olarak mekanik, elektrik, bina yönetim sistemleri, bilgi ve iletişim sistemleri tamamen yenilendi. Ayrıca İstanbul Valiliği ile final günü, öncesi ve sonrasında alınacak gerekli tüm güvenlik önlemleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Maça gelen tüm taraftarların stada ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamak amacıyla yine belediye ile yoğun bir çalışma içindeyiz. Ulaşım ve güvenlik için gerekli olan bilgileri en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız."