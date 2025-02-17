Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu Fenerbahçe ve Galatasaray rövanş maçları tarihi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı devam ediyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk maçların ardından rövanş maçlarına hazırlanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 yendi. Deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray ise sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi rövanş maçları ne zaman oynanacak, bu hafta mı, saat kaçta? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları tarihi…
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan play-off turu ile devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turu ilk maçları 13 Şubat’ta oynandı. İlk maçta Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı. Konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen Galatasaray ise tur şansını zora soktu. Şimdi tüm gözler UEFA Avrupa Ligi rövanş maçlarında. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları tarihi…
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UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARI TAMAMLANDI
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları 13 Şubat’ta tamamlandı.
Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 yenerken, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
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UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇ SONUÇLARI
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-0
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda): 0-2
Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya): 1-2
Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika): 3-0
AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray: 4-1
Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1
PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 1-2
Porto (Portekiz)-Roma (İtalya): 1-1
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UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.
Galatasaray AZ Alkmaar rövanş maçı, TSİ 20.45'te başlayacak ve İstanbul'da oynanacak.
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Anderlecht Fenerbahçe rövanş maçı, TSİ 23.00'te başlayacak ve Belçika'da oynanacak.
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YENİ FORMATIYLA UEFA AVRUPA LİGİ
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde sekiz maç sonunda ilk sekize giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükseliyor.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım ise play-off turunda son 16'ya çıkmaya çalışacak.
Sıralamada ilk 24'e giremeyen takımlar ise kupaya veda ediyor.
UEFA'nın yeni sistemine göre ilk sekiz dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşiyor.
9. ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucu 23. ve 24. sıradaki takımlarla rakip oluyor.
Lig aşamasını 11. ve 12. sırada tamamlayanlar 21. ve 22. sıradakilerle; 13. ve 14. sırada bitirenler 19. ve 20. sıradakilerle; 15. ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17. ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşiyor.
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MAÇ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ve diğer turların kuraları ise 21 Şubat'ta çekilecek.
Play-off turu maçları 13 ve 20 Şubat'ta,
Son 16 turu maçları 6 ve 13 Mart'ta,
Çeyrek finaller 10 ve 17 Nisan'da,
Yarı finaller 1 ve 8 Mayıs'ta,
Final ise 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak.