UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Feyenoord ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Feyenoord- Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...