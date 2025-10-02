Celtic- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Celtic, Braga'yı konuk ediyor. İlk hafta maçında Celtic, deplasmanda Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. Öte yandan Feyenoord'u konuk eden Braga, evinde 1-0 kazandı. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Celtic- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Brendan Rodgers yönetimindeki Celtic, evinde Braga ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Celtic- Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...
CELTİC- BRAGA MAÇI NE ZAMAN?
Celtic- Braga maçı 2 Ekim Perşembe (bu akşam) 19.45'te oynanacak.
CELTİC- BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
Celtic Park'ta oynanacak zorlu mücadele dijital platform tabii spor 1 üzerinden yayınlanacak.
CELTİC MUHTEMEL 11
Schmeichel, Ralston, Carter, Scales, Tierney, Nygren, McGregor, McCowan, Maeda, Iheanacho, Tounekti
BRAGA MUHTEMEL 11
Hornicek, Lelo, Niakate, Lagerbielke, Gomez, Zalazar, Gorby, Moutinho, Arrey, Navarro, Horta