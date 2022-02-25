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UEFA Avrupa Konferans Liginde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu, 8 müsabakayla tamamlandı.

25.02.2022 - 01:53 | Güncelleme: ABONE OL
UEFA Avrupa Konferans Liginde son 16'ya kalan takımlar belli oldu

Turu geçen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdırdı. Bu turdaki eşleşmeler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'de düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek.

Bu geceki sonuçların ardından; Olimpik Marsilya, PSV Eindhoven, Leicester City, Bodo/Glimt, Partizan, Slavia Prag, Vitesse ve PAOK son 16 turuna adını yazdırdı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki Fenerbahçe, evinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu ve tekrar aynı skorla 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Azerbaycan'ın Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov Gurbanov, oyuncusunun elle attığı golü iptal ettirdi. Bakü'de Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında Karabağlı futbolcu İbrahima Wadji topu rakip kaleye gönderdi. Maçı 1-0 üstünlükle götüren Olimpik Marsilyalı oyuncular golün elle atıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti.

Karabağ takımının Teknik Direktörü Gurbanov, Wadji'yi yanına çağırarak gol atarken elini kullanıp kullanmadığı sordu. Wadji topa eliyle dokunduğu itiraf edince Gurbanov da hakemi uyarak golün iptal edilmesini talep etti. Bu durum üzerine karşılaşmanın hakemi golü iptal etti. Karşılaşmayı 0-3 kaybeden Karabağ, UEFA Avrupa Konferans Ligine veda etti.

Play-off rövanş maçları ve ilk maçları skorları şöyle:

Karabağ (Azerbaycan): 0 - Olimpik Marsilya (Fransa): 3 (1-3)

Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1 - PSV Eindhoven: 1 (0-1)

Randers (Danimarka): 1 - Leicester City (İngiltere): 3 (1-4)

Bodo/Glimt (Norveç): 2 - Celtic (İskoçya): 0 (3-1)

Partizan (Sırbistan): 2 - Sparta Prag (Çekya): 1 (1-0)

Slavia Prag (Çekya): 3 - Fenerbahçe: 2 (3-2)

Vitesse (Hollanda): 2 - Rapid Wien (Avusturya): 0 (1-2)

PAOK (Yunanistan): 2 - Midtjylland (Danimarka): 1 (0-1) - Penaltılarla 5-3 PAOK turu geçti

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