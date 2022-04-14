Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 'Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Dünya Enerji Pazarları ve Küresel Enerji Dönüşümü' temasına odaklanılan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaparken, moderatörlüğünü ise TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Şirket İşleri Yuvarlak Masa Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu üstlendi.
Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) İcra Direktörü Fatih Birol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji piyasasına etkilerini değerlendirdi.
Küresel boyutta yaşanan enerji krizinin 1970'lerde yaşanan krizden çok daha ağır olduğunu kaydeden Birol, küresel enerji krizinin başlangıç tarihinin ise 24 Şubat 2022 olarak kabul edilebileceğini söyledi.
Birol, "Sadece petrol piyasası değil, doğalgaz, kömür, hatta uranyum piyasaları bu savaştan ciddi olarak etkilenecek. Jeopolitik boyutları da 1970'lerden çok daha büyük" ifadelerini kullandı.
'RUSYA'DAN İTHALATI AZALTTILAR'
Rusya'nın dünyanın bir numaralı doğalgaz ihracatçısı olduğunu vurgulayan Fatih Birol, Avrupa'nın doğalgaz ithalatının yüzde 45'ini Rusya'dan karşıladığını, dolayısı ile gelişmelerin Avrupa açısından daha önemli olduğuna işaret etti.
Birol, Ukrayna'daki savaşın patlak vermesi ile birçok ülke tarafından devreye alınan yaptırım kararlarının enerji sektörüne ciddi yansımaları olduğunu ve daha da olacağını söyledi.
Birol, "Doğu Avrupa ülkeleri ile Almanya ve İtalya Rusya'ya en fazla bağımlı olan ülkeler. Bu ülkelerin alacağı kararlar da son derece önemli. Birçok ülke şu anda yaptırımlar neticesinde ithalatını azalttı. Ama azaltmak mı, sıfıra indirmek mi? Sıfıra indirmek konusunda her ülkenin politik olarak pozisyonları var. Enerji dünyasında bunu bir günde değiştirme imkanınız yok" diye konuştu.
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