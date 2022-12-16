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Uçuşlarda sıvı kısıtlaması İngiltere'de Haziran 2024'e kadar kaldırılacak

İngiltere, uçuşlarda el bagajında uygulanan sıvı kısıtlaması ve elektronik cihaz kontrolü gibi bazı güvenlik uygulamalarını kaldırmaya hazırlanıyor.

Giriş: 16.12.2022 - 09:07 | Güncelleme: ABONE OL

İngiltere, uçuşlarda el bagajında uygulanan sıvı kısıtlaması ve elektronik cihaz kontrolü gibi bazı güvenlik uygulamalarını kaldırmaya hazırlanıyor.

Hükümet havalimanlarına, bagajların daha detaylı görüntüsünü sağlayan üç boyutlu tarayıcıları kullanmaya başlamaları için son tarih olarak Haziran 2024'ü verdi.

Bu tarayıcılar sayesinde şu anda el bagajlarında uygulanan 100 ml sıvı sınırı iki litreye çıkarılacak. Yolcular ayrıca güvenlik kontrolünden geçerken laptop gibi elektronik cihazlarını da bagajlarından çıkarmak zorunda kalmayacak.

Şu anki güvenlik uygulamalarına göre, uçağa binecek yolcular el bagajlarında tek şişede boyutu 100 ml'yi geçen sıvıları taşıyamıyor ve güvenlik kontrolünden geçerken laptop, tablet gibi elektronik cihazlarını bagajlarından çıkarmak zorunda.

Bu da güvenlik kontrolünü yavaşlatıyor ve hem yolcuların, hem de personelin işini zorlaştırıyor.

Kısıtlamalar 2006 yılının Kasım ayından bu yana yürürlükte.

Uçuşlarda sıvı kısıtlaması uygulaması, 2006’da İngiliz polisinin, İngiltere’den ABD ve Kanada’ya giden yedi uçakta içecek şişelerine gizlenen sıvı patlayıcıları infilak ettirmeye yönelik bir saldırı planını açığa çıkarmasından sonra başlamıştı.

Ancak bu kurallar sadece İngiltere'deki havalimanlarında değil, Türkiye ve Avrupa Birliği de dahil dünya genelinde birçok ülkede uygulanıyor.

Bu yeni tarayıcıların kullanımına kademeli olarak geçileceği için, yolculara seyahat edecekleri havaalanına göre kısıtlamaların hala geçerli olabileceği uyarısı yapıldı.

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