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        Haberler Gündem Trafik Uçuruma devrildi: 2 ölü

        Kamyonet uçuruma devrildi: 2 ölü

        Aydın'da, iddiaya göre freni boşalan kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:17 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:17
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        Uçuruma devrildi: 2 ölü
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        Aydın'ın Çine ilçesinde uçuruma devrilen kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        İddiaya göre, Mustafa Yıldırım'ın (69) kullandığı 09 EP 338 plakalı kamyonet, Bedirler ile Bahçearası mahalleleri arasındaki Mersinlik mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

        Kamyonet, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan devrilerek yolun alt bölümüne düştü.

        Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Yıldırım ile Mustafa Yalçınkaya'nın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Çine
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