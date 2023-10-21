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        Haberler Gündem Uçum ailesinin acı günü

        Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkan Vekili Mehmet Uçum'un kayınvalidesi hayatını kaybetti

        Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkan Vekili Mehmet Uçum'un kayınvalidesi Pakize Hanım, İzmir'de yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 20:56 Güncelleme: 21.10.2023 - 21:17
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        Uçum ailesinin acı günü
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        TBMM 25. Dönem Kars Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkan Vekili Mehmet Uçum'un kayınvalidesi Pakize Hanım hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın öğle namazını müteakip İzmir Bayraklı Ehlibeyt Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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        #mehmet uçum
        #haberler
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