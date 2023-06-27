Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşlı akbabanın tuğla fabrikasına düşmesinin ardından fabrika çalışanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

İhbar üzerine fabrikaya giden ekipler, akbabayı Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada sağlık kontrolünden geçirilen akbabanın bir kanadında hasar olduğu tespit edildi.

Uçmakta zorlandığı ve kısa mesafe uçabildiği belirlenen akbaba, tedavi altına alındı.

Akbabanın tedavinin ardından uçma yetisini kazanması durumunda doğal yaşam alanına bırakılacağı, aksi takdirde merkezde misafir edileceği bildirildi.