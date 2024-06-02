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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Uçaktan Mourinho paylaşımı: İstanbul yolculuğu başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Uçaktan Mourinho paylaşımı: İstanbul yolculuğu başladı!

        Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jose Mourinho, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, "Jose Mourinho'nun İstanbul yolculuğu İngiltere yerel saati ile 09.07'de başladı." ifadeleri kullanıldı. Portekizli teknik adam, taraftara açık törende sarı-lacivertlilere imza atacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:27
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        Uçaktan Mourinho paylaşımı!
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        Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya kavuşuyor. Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Mourinho, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.

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        FENERBAHÇE'DEN UÇAKTA PAYLAŞIM

        Sarı-Lacivertli kulüp, Jose Mourinho'nun uçağın içinde bir görselini paylaşarak, "Jose Mourinho'nun İstanbul yolculuğu İngiltere yerel saati ile 09.07'de başladı." ifadelerini kullandı.

        Paylaşın bu fotoğraf daha sonra sosyal medya hesabından kaldırıldı.

        "SPECIAL ONE" PAYLAŞIMI GELDİ

        Fenerbahçen'nin uçaktaki görseli paylaşmasının ardından yine resmi X hesabından bir paylaşım geldi. Bu paylaşımda ise "The Special One" ifadesi kullanıldı.

        19.00'DA İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

        Cumartesi akşamı Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında Wembley'de oynanan maçta Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile bir araya gelen 61 yaşındaki teknik adam, bugün saat 14.30 sularında İstanbul'a inecek.

        Fotoğraf: Fabrizio Romano
        Fotoğraf: Fabrizio Romano
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        Fenerbahçe, Jose Mourinho için saat 19.00'da imza töreni düzenleyecek. Başarılı teknik adam için stadyumda düzenlenecek imza töreni taraftarlara da açık olacak. Mourinho'nun imza törenine yoğun bir katılım olması bekleniyor.

        Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

        "Yeni Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'yu taşıyan uçak saat 14:30 da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık bölümüne iniş yapacak.

        Saat 19:00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda basına ve taraftara açık imza törenimiz olacak. 18:00 den itibaren stada giriş yapabilirsiniz."

        TARAFTARA MESAJ YOLLADI

        Jose Mourinho, cumartesi akşamı kulüp internet sitesinden yayınlanan video ile Fenerbahçeli taraftarlara mesaj yolladı. Portekizli teknik adam, "Merhaba Fenerbahçeliler, yarın (pazar) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Fenerbahçe'den Jose Mourinho'nun imza törenine dair yapılan paylaşımda ise stadyumdan bir görsel paylaşıldı ve "Bu stat ne heyecanlar yaşadı ne başarıları kucakladı, milyonlarca kalp burada attı! Ve şimdi yeni umutların başlangıcı olmak için hazırlanıyor! Saracoğlu, saat 19.00'da yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yu ve büyük taraftarını bekliyor!" sözleri kullanıldı.

        FENERBAHÇE: "MOU ZAMANI"

        Fenerbahçe, Mourinho için pazar sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda ise, "MOU zamanı" ifadelerini ve kum saati emojisini kullandı.

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