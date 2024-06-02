Şampiyonlar Ligi finaline Mourinho ve Fenerbahçe damgası: Bellingham'a davet!

"ŞİMDİ FENERBAHÇE'YE GELİYORSUN"

O anlarla ilgili konuşan İngiliz yıldız; "Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun.' dedi" ifadelerini kullandı.