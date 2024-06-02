Şampiyonlar Ligi finaline Mourinho ve Fenerbahçe damgası: Bellingham'a davet!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Borussia Dortmund ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi final maçına damga vurdu. Maçtan önce Fenerbahçe ile ilgili soruları yanıtlayan Portekizli teknik adam, maçın ardından da Sarı-lacivertli takımla ilgili konuşmaya devam etti. Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali sonrası Real Madrid futbolcusu Jude Bellingham ile bir araya gelerek oyuncuyu Fenerbahçe'ye davet etti. İşte yaşananlar...
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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı Jose Mourinho, Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında Wembley Stadı’nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yorumcu olarak takip etti.
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Dünyaca ünlü teknik direktörün Fenerbahçe hakkındaki sözleri kısa sürede gündem oldu. Jose Mourinho'nun geceye damga vuran hareketi ise Jude Bellingham ile arasında yaşandı. Portekizli teknik direktör, Jude Bellingham'a Fenerbahçe'ye transfer olması yönünde çağrıda bulundu. İşte sırasıyla Mourinho ve Fenerbahçe arasında yaşanlar...
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İLK AÇIKLAMA: GİTMEK İSTEDİĞİME KARAR VERDİM AMA...
Final maçına saatler kala Wembley'de TNT Sports muhabirinin Fenerbahçe ile ilgili sorusunu yanıtlayan Mourinho; "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi
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DEVRE ARASINDA ALİ KOÇ'LA BULUŞTU!
Jose Mourinho, final maçının devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un yeni yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı ile buluştu.
Mourinho, maç öncesi kendisine sorulan 'Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim?' sorusuna 'Fenerbahçe Başkanı' yanıtını verdi.
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BELLINGHAM'A: FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞIRSIN SAKİN OL
Maçın ardından saha içi röportajda TNT'nin yayınına katılan Jude Bellingham ile sohbet eden Mourinho; 'Gelecek sezon Fenerbahçe ile karşılaşırsan sakin ol' diye espri yaptı.
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BELLINGHAM'IN ANNESİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Jude Bellingham'ın Mourinho ile annesi Denise Bellingham'ın fotoğrafını çekerken görüntülendi.
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"ŞİMDİ FENERBAHÇE'YE GELİYORSUN"
O anlarla ilgili konuşan İngiliz yıldız; "Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun.' dedi" ifadelerini kullandı.
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"BİRAZ ÖNCE KONTRAT İMZALADIM"
Yayın sırasında bir süre ortalıktan kaybolması ve o anlarda Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili paylaşım yapması sorulan Mourinho; 'Az önce yukarıda kontrat imzaladım' diye espri yaptı.
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İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Jose Mourinho, bugün saat 14:30 sularında İstanbul'a gelecek ve saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda taraftarla buluşacak.
Gece boyunca statta Mourinho için hazırlıklar devam etti.
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FENERBAHÇE'DEN SABAH YENİ PAYLAŞIM: MOU ZAMANI!
Fenerbahçe, Mourinho için pazar sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda ise, "MOU zamanı" ifadelerini ve kum saati emojisini kullandı.
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