Uçaklarda telefon kullanılması neden yasaktır?
Ulaşımın en konforlu icatlarından birisi olan uçaklarda telefon kullanılması yasaktır. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde uçaklarda telefon kullanılmamasının nedeni aslında uçağın düşme riski taşıması değildir. Tamamen teknik nedenlerden ötürü cihaz kullanımına izin verilmez. İşte uçaklardan neden telefon kullanılmaz sorusunun cevabı.
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Uçakta yolcular olsun ya da olmasın kalkış ve inişlerde elektronik cihazların kapatılması gerekir. Cihazların sadece uçuş modunda kullanılmasına izin verilir. Bunun dışında yolcular cep telefonlarını iletişim kurmak için kullanamazlar. Peki teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde neden hala uçaklarda telefon kullanılmasına izin verilmez?
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UÇAĞIN KULE İLE İLETİŞİMİ ENGELLİYOR
Federal Havacılık İdaresi (FAA), cep telefonu gibi elektromanyentik dalgalarla iletişim kurulan cihazların uçaklarda kullanılmamasının nedenini uçağı düşüreceğinden değil, uçaklarda bulunan navigasyon ve iletişim sistemlerini engelleyebileceği için yasakladığını belirtti.
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UÇAĞIN DÜŞMESİNE NEDEN OLMUYOR
Bu karar 2013 yılında biraz olsun yumuşatıldı ve uçaklarda uçuş modunda telefon kullanımına izin verildi. Uçak modunda cihazlar dışarıya sinyal vermesini engellediği için kullanılabiliyor. Ancak kalkış ve iniş sırasında pliotlar kuleyle iletişime geçtiğinden dolayı sinyallerin karışmaması adına tüm cihazlar kapatılıyor.
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KULLANILMASI CİDDİ PROBLEMLERE NEDEN OLABİLİR
Yolculuk sırasında uçuş modunda telefon kullanmak uçağa bir zarar vermez. Ancak düşük bir ihtimalle görüş mesafesinde sisli bir hava varsa navigasyon sisteminde sorunlar yaratabilir.
Kaynak: MentalFloss