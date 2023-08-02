Uçaklarda telefon kullanılması neden yasaktır?

Uçakta yolcular olsun ya da olmasın kalkış ve inişlerde elektronik cihazların kapatılması gerekir. Cihazların sadece uçuş modunda kullanılmasına izin verilir. Bunun dışında yolcular cep telefonlarını iletişim kurmak için kullanamazlar. Peki teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde neden hala uçaklarda telefon kullanılmasına izin verilmez?