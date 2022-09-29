BİLETLERİ SON DAKİKAYA BIRAKMAYIN

Seyahat edeceğiniz tarih yaklaştıkça, bilet fiyatları da bir o kadar artacaktır bu yüzden seyahatten en az üç ay önce bilet alın. Bu zamanlar, bileti en uyguna alacağınız tek zaman olabilir.