İrfan'ın ortaklık teklifine Kartal ve Efe'nin vereceği cevap merakla beklenirken Leyla ile Kartal'ın arasında Efe yüzünden gerilim yükseliyor.

KARTAL VE EFE'NİN TANIŞACAĞI SÜRPRİZ İSİM KİM?

Neriman'ın Baybars ismini duyduğunda verdiği tepki dikkat çekerken Kartal ve Efe, kafalarına çuval geçirilerek zorla götürülüyor. Kartal ve Efe'yi karşısına getiren ismin kim olduğu ise büyük bir merak konusu oluyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kartal ve Efe, İrfan'la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars'ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar. Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır.

Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla'ya döker. Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe'nin yeni rakibi Azad'a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe'nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal'la beraber kurdukları oyunda Kartal'dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır. Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan'a bağlayan yeni biriyle tanışırlar.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!