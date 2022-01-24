Üç Kız Kardeş dizisi için artık kısa bir süre kaldı. İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlan dizinin oyuncuları ve konusu belli oldu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlayacak? İşte Üç Kız Kardeş dizisi konusu ve oyuncularına ilişkin ayrıntılar...