ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM ÖZETİ
Rüçhan’ın, en büyük düşmanı olarak gördüğü Türkan’a sığınmasıyla birlikte herkesin hayatında yeni bir dönem başlar. Annesinin evden kovulduğunu öğrenen Somer, Özer’in yıllardır bu fırsatı beklediğini düşünerek onunla sert bir şekilde yüzleşir. Nesrin, Rüçhan tarafından görüntüleri polise vermekle suçlanmaya devam ederken, üzerine bir de karşısında Somer’i bulur. Somer de tıpkı annesi gibi bu konuda Nesrin’i suçlamaktadır. Nesrin ise masumiyeti konusunda kendini Türkan’a bile inandıramaz.