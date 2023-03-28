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Üç Kız Kardeş 43. bölüm izle full HD! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm izle tek part ve kesintisiz

Üç Kız Kardeş 43. bölüm yayınlandı! Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar

Kanal D'de ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinin 43. bölümü yayınlandı. Üç Kız Kardeş son bölümünde; Rüçhan’ın, en büyük düşmanı olarak gördüğü Türkan’a sığınmasıyla birlikte herkesin hayatında yeni bir dönem başlar. Dizinin izleyicileri için Üç Kız Kardeş 43. son bölüm izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm özeti...

Giriş: 28.03.2023 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 43. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM İZLE

    Üç Kız Kardeş 43. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 43. BÖLÜM ÖZETİ

    Rüçhan’ın, en büyük düşmanı olarak gördüğü Türkan’a sığınmasıyla birlikte herkesin hayatında yeni bir dönem başlar. Annesinin evden kovulduğunu öğrenen Somer, Özer’in yıllardır bu fırsatı beklediğini düşünerek onunla sert bir şekilde yüzleşir. Nesrin, Rüçhan tarafından görüntüleri polise vermekle suçlanmaya devam ederken, üzerine bir de karşısında Somer’i bulur. Somer de tıpkı annesi gibi bu konuda Nesrin’i suçlamaktadır. Nesrin ise masumiyeti konusunda kendini Türkan’a bile inandıramaz.

  • Derya, Mustafa’yla ayrılıklarının arkasında Sevilay’ın olduğunu düşünerek yüzleşmek için soluğu onun kapısında alır. Ancak oğlunu kaybetmekten çok korkan Sevilay’ın gözünü ne kadar kararttığından haberi yoktur. Somer’in Nesrin’e olan öfkesi, Türkan’la da aralarının iyice açılmasına sebep olur. Fakat Türkan, artık Somer’i kaybetmek istemediğini kesin bir şekilde anlamıştır ve bu sefer de kendisi barışmak için elinden gelen çabayı gösterir. Somer ise annesinin yaşadıklarından sonra, Türkan’a karşı kapıları aralanması çok zor bir şekilde kapatır. Ancak Rüçhan’ın Türkan’a yapacağı sürpriz bir teklif, her şeyin gidişatını değiştirebilecek niteliktedir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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