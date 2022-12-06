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Üç Kız Kardeş 29. bölüm izle full HD! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü izle tek parça ve kesintisiz

Üç Kız Kardeş 29. son bölüm izle

Kanal D'de ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinin 29. bölümü 6 Aralık Salı günü yayınlandı. Üç Kız Kardeş son bölümünde; Türkan’ın ortağının kimliği, Rüçhan ve Özer Korman’ı geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktır. Dizinin izleyicileri için Üç Kız Kardeş 29. son bölüm izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm özeti...

Giriş: 06.12.2022 - 17:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 29. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE!

    Üç Kız Kardeş 29. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM ÖZETİ

    Türkan ve Somer, Mine’yi hapse gönderdikten sonra, birbirlerinin yaralarını sarmaya başlar. Artık yarınları için daha da umutludurlar. Ne var ki Türkan, bir daha anne olamama ihtimalini öğrenir ve yıkılır. Bir yandan kocasının bebeğinin bakımını üstlenmişken, bir yandan da çalışma hayatına atılmaya hazırlanır... Türkan’ın ortağının kimliği, Rüçhan ve Özer Korman’ı geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktır. Öte yandan Türkan tarafından alt edilmeyi hazmedemeyen Mine, Somer ve Türkan arasında yeni bir krize neden olur.

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