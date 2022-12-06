Üç Kız Kardeş 29. son bölüm izle

ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM ÖZETİ

Türkan ve Somer, Mine’yi hapse gönderdikten sonra, birbirlerinin yaralarını sarmaya başlar. Artık yarınları için daha da umutludurlar. Ne var ki Türkan, bir daha anne olamama ihtimalini öğrenir ve yıkılır. Bir yandan kocasının bebeğinin bakımını üstlenmişken, bir yandan da çalışma hayatına atılmaya hazırlanır... Türkan’ın ortağının kimliği, Rüçhan ve Özer Korman’ı geri dönüşü olmayan bir yola sokacaktır. Öte yandan Türkan tarafından alt edilmeyi hazmedemeyen Mine, Somer ve Türkan arasında yeni bir krize neden olur.