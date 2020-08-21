HABERTURK.COM

Online taksi hizmeti veren ABD'li girişim Uber, geçtiğimiz günlerde kendi ülkesinde dikkat çeken bir mahkeme kararı ile karşı karşıya kaldı.

Bir dönem Türkiye'de de sıkça kullanılan Uber için, Kaliforniya'daki bir mahkeme sürücülerin çalışanlar olarak görülmesi gerektiğine hükmetti.

Bunun üzerine, eyalette 50 bin sürücüsü bulunan Uber'in bu sürücülerin hepsini işe almak yerine Kaliforniya'daki faaliyetlerini sona erdirmesi gündeme geldi.

Öyle ki, mahkeme kararına göre, platformuna dahil sürücüleri bağımsız işletmeler olarak gören Uber, bundan böyle söz konusu sürücüleri maaşlı çalışan olarak işe alacak ve fazla mesai, izin, sigorta gibi yan haklarını da vermek durumuna kalacak.

Kaliforniya'daki mahkemenin kararı Uber'in en büyük rakibi Lyft'i de etkiliyor. Yürürlüğe giren karar sonrası Uber ve Lyft gibi şirketlerin atacağı adımlar ise merak konusu haline geldi.

Öte yandan, eyaletteki iki şirketin verdiği ulaşım hizmetinin aksamaması ve sürücülerin de gelirlerinden mahrum olmaması adına bir başka mahkemenin ise sürücülerin işe alınması için son tarihi tarihi ertelendiği belirtiliyor.

İlerleyen dönemde, ABD'deki diğer eyaletlerin de Kaliforniya'nın kararını takip etmesi bekleniyor.