Global teknoloji platformu Uber, uygulama üzerinden balon yolculuğu rezerve etme imkanı sunarak kullanıcılarını Kapadokya’da gökyüzüne taşıyacak.

Uber, UNESCO Dünya Mirası Göreme Milli Parkı'nda yapılabilen ve dünyada bucket-list (mutlaka yapılacaklar listesi) deneyimi sayılan balon yolculuğunu, Uber uygulaması üzerinden tek bir tuşa basarak kolayca ulaşılabilecek hale getiriyor.

BALON HİZMETİ UBER DÜNYASINDA BİR İLK

Balon hizmetiyle birlikte Uber dünyasında bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Uber Türkiye CEO’su Neyran Bahadırlı "Dünyaya ulaşımda yeni imkanlar yaratan bir platform olma misyonumuzdan hareket ile, Dünyanın en ikonik seyahat deneyimlerinden biri olan Kapadokya’da balonla gökyüzüne uçmayı uygulamamıza ekleyerek, tam anlamıyla insanların nereye isterlerse gitmelerini kolaylaştıran bir teknoloji platformu olmaktan gurur duyuyoruz. Ekim ve Kasım ayları boyunca rekor sayıda turistin Kapadokya’yı ziyaret etmesi beklenirken, Uber Balon ile tüm Uber kullanıcıları tek bir tuşla balon deneyimine kolay ulaşabilecekler" dedi.

Bahadırlı ayrıca "Uber kullanıcıları için oldukça popüler bir ülke olan ve gün geçtikçe popülerliği daha da artan Türkiye’de, turistler tarafından gerçekleştirilen Uber yolculukları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30’un üzerinde artış gösterirken, bu sene başından beri Türkiye’de Uber uygulaması 26 milyon kez araç çağırmak için kullanıldı. Bu yıl, faaliyet gösterdiğimiz İstanbul, Ankara ve İzmir’in de içinde bulunduğu toplam 9 şehirde, 38 binin üzerinde taksi sürücüsü yolculuk yapmak için Uber uygulamasını aktif kullandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre uygulama üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL 100 BALON YOLCULUĞU HEDİYE"

Uber’in dünyada ilk kez Türkiye’de hayata geçirdiği Uber Balon ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamaktan ayrıca mutluluk ve gurur yaşadıklarını ifade eden Neyran Bahadırlı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 Uber Balon yolculuğunu kullanıcılarına hediye edeceklerini de sözlerine eklerken "Türkiye, Uber uygulamasını kullanan turistler için en popüler ülkelerden birisi ve Türkiye’de Uber uygulamasıyla yolculuk yapan tüm kullanıcılarımız için biraz daha Uber büyüsü eklemiş olduk. Önümüzdeki yıl Uber uygulamasına gelecek daha fazla bucket-list (mutlaka yapılacaklar listesi) yolculukları için takipte kalın" diye ekledi.

100 adet ile sınırlı olan ücretsiz Uber Balon yolculukları 23 Ekim ile 19 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak.