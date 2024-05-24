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        Haberler Dünya UAD'nin kararından kısa bir süre sonra İsrail, Refah'ı bombaladı: Çok sayıda Filistinli yaralandı

        UAD'nin kararından kısa bir süre sonra İsrail, Refah'ı bombaladı: Çok sayıda Filistinli yaralandı

        Uluslararası Adalet Divanı, bugün aldığı tedbir kararlarında İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetti. Ancak bu kararları dinlemeyen İsrail, Refah'a bir kez daha saldırdı. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da Refah'a saldırıların devam edeceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:31 Güncelleme: 24.05.2024 - 20:55
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        İsrail, UAD'yi dinlemedi
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        Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasının ardından, İsrail ordusunun Refah'a yönelik bombardımanında çok sayıda Filistinli yaralandı.

        UAD'nin İsrail hakkındaki yeni tedbir kararlarını açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Refah kentinin merkezindeki birçok bölgeyi yoğun bir şekilde bombaladı.

        İsrail ordusunun tarım arazilerini ve boşaltılmış binaları hedef alan bombardımanında çok sayıda Filistinli yaralandı.

        Yaralanan Filistinliler Refah'taki Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.

        İsrail ordusunun şiddetli bombardımanının ardından Refah kentinin üzerinde siyah bulutlar görüldü.

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        Bölge sakinleri, İsrail ordusunun başlattığı yoğun saldırılardan endişe ve korku duyduklarını söyledi.

        Sağlık ve sivil savunma ekipleri bombardımanın ardından yaralılara ulaşmak için Refah merkezindeki çalışmalarını sürdürüyor.

        İSRAİLLİ BAKAN'DAN SALDIRILARIN SÜRECEĞİ MESAJI

        İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırıların devam edeceğini belirtti.

        Zohar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) yargıçlarını Gazze'ye davet ederek İsrailli esirleri serbest bırakması için "Hamas'ı ikna etmeye" çağırdı.

        "Bu oluncaya kadar Refah'a saldırıların durmasının ihtimali yok." ifadelerini kullanan Zohar, UAD'nin, İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması kararına itiraz etti.

        "Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmanın tek yolunun saldırılarla Hamas üzerinde baskı kurmak” olduğunu ileri süren Zohar, buna devam edilmesi gerektiğini savundu.

        Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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