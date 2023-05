HABERTURK.COM

Ü ile başlayan kız isimleri, çok fazla seçenek sunmasa da Türkiye’de sıklıkla kullanılan isimleri içinde bulundurmaktadır. Siz de nadir kullanılan ve az bilinen isimleri merak ediyorsanız Ü harfi ile başlayan kız bebek isimlerini inceleyebilirsiniz. İşte Ü harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları…

Ü ile Başlayan Kız İsimleri

Ü ile başlayan kız bebeği isim önerileri arasından dikkatinizi çeken isimleri sıralayabilir, aralarından anlamını ve okunuşunu en beğendiğiniz ismi kızınıza vermenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Detaylar içeriğimizin devamında…

Ü Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Übeyde: Köle, kölecik

Üçel: Yüce, yüksek

Üçgül: Yaban yoncası

Üftade: 1) Düşmüş, düşkün. 2)Aşık, sevdalı.

Üge: Ünlü, şöhretli kişi

Üke: Onur, şeref, haysiyet

Üksüm: Çayırı, çimeni çok güzel olan bahçe

Ülez: Batmakta olan güneş

Ülfer: Irmak, büyük su

Ülfet: Dostluk, arkadaşlık

Ülken: Senin yurdun, senin vatanın anlamında

Ülkenur: Yurdunu aydınlatan ve nurlandıran ışık

Ülker: Süreyya

Ülkü: Uğrunda her türlü fedakarlıkta bulunulan, amaç edinilen durum

Ülküm: Amacım, ulaşmak istediğim şey anlamında

Ülküsel: Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde

Ümit: Umut etme, umutlu bekleyiş

Ümmet: Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen isim

Ümmiye: Anneye ait, anneyle ilgili olan

Ümmü: Umut vermek, uğur getirmek

Ümmühan: Hükümdar anası

Ümniye: Umut

Ümran: Uygarlık, gelişmişlik seviyesi

Ünal: Tanın, ün kazan

Ünan: İnleme, ağlama, nalan

Ünlem: Ses, seda

Ünsa: Kadın, kız

Ünsaç: Her yana adını duyur

Ünsan: Ünlü ve sanlı

Ünsel: Ünü sel gibi aşan

Ünseli: Ünü sellere benzeyen kişi

Ünsev: Tanın ve sevil anlamında

Ünseven: Tanınmayı, ünlenmeyi seven kişi

Ünsever: Ünlü olmayı sever

Ünsevin: Ünlü ol ve sevin

Ünsiyye: Alışmış, sokulgan

Ünver: Tanın, ünlen anlamında

Ünzile: Gönderilmiş, indirilmiş

Ürmegül: Sarmaşık

Ürünay: Ürün ay

Üstün: Diğerlerinden daha iyi olan, vasfı bulunan kişi

Üzüm: Asmanın taze ya da kuru olarak yenen salkım meyvesi

Haberi Hazırlayan : Türker Üner