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U harfiyle başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce u ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Türk alfabesinin yirmi beşinci harfi olan u harfi; kalın ünlüler ailesinin bir üyesidir. Telaffuz sırasında dudakların büzülerek çıkartılması sebebiyle yuvarlak bir ünlü olarak değerlendirilen u harfi, kullanım sıklığı açısından ise alt orta derecede kullanılan harfler arasında yer almaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 30.03.2023 - 01:11 | Güncelleme: ABONE OL
U Harfiyle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce U İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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Alfabedeki sekiz ünlü harften bir tanesi olan u harfi, tıpkı diğer ünlülerde olduğu gibi iki ünlü değerinde seslendirilmektedir. Peki U harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? U ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte tüm detaylarıyla u harfi ile başlayan kelimeler

U Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinin yirmi beşinci harfi olan u harfi; t harfinden sonra ü harfinden ise önce gelmektedir. Birçok Türkçe kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmesinden dolayı Türkçede yaklaşık 600 kelime u harfi ile başlamaktadır. Bu kelimeler arasında üç harften meydana gelen “udi” ve “uca” gibi sözcüklerden “uzaklaştırılmak” gibi on beş harften meydana gelen kelimelere kadar birçok sözcük yer almaktadır.

U İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede yaklaşık 600 kadar kelimenin u harfi ile başladığından bahsetmiştik. Bu kelimeler arasında yer alan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 63’tür. Aşağıda vermiş olduğumuz listede bu kelimelerin tamamına ulaşabilirsiniz:

  • ucuz, uçak, uçar, uçlu, uçma, uçuk, uçun, uçuş, ufak, ufki, ufuk, uful, uğra, uğru, uğur, uğut, uhde, ukde, ulaç, ulah, ulak, ulam, ulan, ulaş, ulum, ulus, ulvi, umar, umde, umma, umre, umum, umur, umut, uncu, uran, uray, urba, urla, uruk, urup, usçu, uslu, usta, usul, uşak, utçu, utku, utlu, utma, uyak, uydu, uyku, uyma, uyum, uyur, uyuz, uzak, uzam, uzay, uzun, uzuv, uzvi.

U İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ural Altay dil ailesinin Altay koluna mensup bir dil olan Türkçede, u harfi ile başlayan ve 5 harften meydana gelen kelimeler sayısı 48’dir.

  • ucube, uçarı, uçkun, uçkur, uçmak, uçman, uçsuz, uçucu, uğrak, uğraş, uğrun, ukala, uknum, ulama, ulema, ulufe, uluma, umacı, ummak, umman, umumi, unluk, unsur, unvan, urban, urgan, usanç, usare, uskur, ussal, uşkun, uşşak, utanç, utmak, uyarı, uygar, uygun, uygur, uyluk, uymak, uymaz, uyruk, uysal, uyuma, uzama, uzlet, uzluk, uzman.

U İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türk alfabesinde yer alan 8 ünlü harften bir tanesi olan u harfi ile başlayan ve 6 harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş 95 kelime bulunmaktadır.

  • ucubik, ucuzca, ucuzcu, uçurma, uçurum, uçuşma, ufacık, ufakça, ufaklı, ufalma, ufarak, uflama, ufuklu, ufunet, uğrama, uğraşı, uğultu, uğunma, uğurlu, uhrevi, ukubet, ulahça, ulamak, ulanma, ulantı, ulaşım, ulaşma, ulubey, ululuk, ulumak, ulusal, ulusçu, uluslu, ulutma, umulma, umutlu, unlama, unutma, upuslu, upuzun, urağan, uranüs, urbalı, urduca, urodel, usanma, usantı, uskuru, ustaca, ustunç, ustura, usulca, uşaklı, utanış, utanma, utarit, utkulu, utulma, uyaklı, uyanık, uyanış, uyanma, uyaran, uyarcı, uyarım, uyarış, uyarma, uyartı, uykucu, uykulu, uymaca, uymacı, uyulma, uyumak, uyumlu, uyunma, uyuntu, uyuşma, uyuşuk, uyuşum, uyutma, uyuyuş, uyuzlu, uzamak, uzanım, uzanış, uzanma, uzantı, uzatım, uzatış, uzatma, uzaycı, uzaylı, uzlaşı, uzunca.

U İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizce u ile başlayan yaklaşık 9000 kelime arasından öne çıkanları sizler için listeledik. İşte, u ile başlayan İngilizce kelimeler

  • Use: Kullanma
  • User: Kullanıcı
  • Update: Güncelleştirme
  • Unit: Birim
  • Ugly: Çirkin
  • Unsolved: Çözülmemiş
  • Umbrella: Şemsiye
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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