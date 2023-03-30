Alfabedeki sekiz ünlü harften bir tanesi olan u harfi, tıpkı diğer ünlülerde olduğu gibi iki ünlü değerinde seslendirilmektedir. Peki U harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? U ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte tüm detaylarıyla u harfi ile başlayan kelimeler…
U Harfi İle Başlayan Kelimeler
Türk alfabesinin yirmi beşinci harfi olan u harfi; t harfinden sonra ü harfinden ise önce gelmektedir. Birçok Türkçe kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmesinden dolayı Türkçede yaklaşık 600 kelime u harfi ile başlamaktadır. Bu kelimeler arasında üç harften meydana gelen “udi” ve “uca” gibi sözcüklerden “uzaklaştırılmak” gibi on beş harften meydana gelen kelimelere kadar birçok sözcük yer almaktadır.
U İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler
Türkçede yaklaşık 600 kadar kelimenin u harfi ile başladığından bahsetmiştik. Bu kelimeler arasında yer alan ve 4 harften meydana gelen kelimelerin sayısı 63’tür. Aşağıda vermiş olduğumuz listede bu kelimelerin tamamına ulaşabilirsiniz:
- ucuz, uçak, uçar, uçlu, uçma, uçuk, uçun, uçuş, ufak, ufki, ufuk, uful, uğra, uğru, uğur, uğut, uhde, ukde, ulaç, ulah, ulak, ulam, ulan, ulaş, ulum, ulus, ulvi, umar, umde, umma, umre, umum, umur, umut, uncu, uran, uray, urba, urla, uruk, urup, usçu, uslu, usta, usul, uşak, utçu, utku, utlu, utma, uyak, uydu, uyku, uyma, uyum, uyur, uyuz, uzak, uzam, uzay, uzun, uzuv, uzvi.
U İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
Ural Altay dil ailesinin Altay koluna mensup bir dil olan Türkçede, u harfi ile başlayan ve 5 harften meydana gelen kelimeler sayısı 48’dir.
- ucube, uçarı, uçkun, uçkur, uçmak, uçman, uçsuz, uçucu, uğrak, uğraş, uğrun, ukala, uknum, ulama, ulema, ulufe, uluma, umacı, ummak, umman, umumi, unluk, unsur, unvan, urban, urgan, usanç, usare, uskur, ussal, uşkun, uşşak, utanç, utmak, uyarı, uygar, uygun, uygur, uyluk, uymak, uymaz, uyruk, uysal, uyuma, uzama, uzlet, uzluk, uzman.
U İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler
Türk alfabesinde yer alan 8 ünlü harften bir tanesi olan u harfi ile başlayan ve 6 harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş 95 kelime bulunmaktadır.
- ucubik, ucuzca, ucuzcu, uçurma, uçurum, uçuşma, ufacık, ufakça, ufaklı, ufalma, ufarak, uflama, ufuklu, ufunet, uğrama, uğraşı, uğultu, uğunma, uğurlu, uhrevi, ukubet, ulahça, ulamak, ulanma, ulantı, ulaşım, ulaşma, ulubey, ululuk, ulumak, ulusal, ulusçu, uluslu, ulutma, umulma, umutlu, unlama, unutma, upuslu, upuzun, urağan, uranüs, urbalı, urduca, urodel, usanma, usantı, uskuru, ustaca, ustunç, ustura, usulca, uşaklı, utanış, utanma, utarit, utkulu, utulma, uyaklı, uyanık, uyanış, uyanma, uyaran, uyarcı, uyarım, uyarış, uyarma, uyartı, uykucu, uykulu, uymaca, uymacı, uyulma, uyumak, uyumlu, uyunma, uyuntu, uyuşma, uyuşuk, uyuşum, uyutma, uyuyuş, uyuzlu, uzamak, uzanım, uzanış, uzanma, uzantı, uzatım, uzatış, uzatma, uzaycı, uzaylı, uzlaşı, uzunca.
U İle Başlayan İngilizce Kelimeler
İngilizce u ile başlayan yaklaşık 9000 kelime arasından öne çıkanları sizler için listeledik. İşte, u ile başlayan İngilizce kelimeler…
- Use: Kullanma
- User: Kullanıcı
- Update: Güncelleştirme
- Unit: Birim
- Ugly: Çirkin
- Unsolved: Çözülmemiş
- Umbrella: Şemsiye