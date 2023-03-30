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Bir kelimenin ortasında kendine yer bulduğunda, sözcüklerin ağızdan çıkışını ve telaffuzunu kolaylaştıran t harfi, birçok kelimede ilk harf olarak da bulunabilmektedir. Peki, t harfi ile başlayan kelimeler nelerdir? T ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

T Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde ş harfinden sonra, u harfinden ise öne gelen t harfi; birçok kelimede iç, ön ve son ses olarak yer almaktadır. Kullanım sıklığı açısından, alt orta derecede kullanılan harfler arasında yer alan t harfi ile başlayan Türkçe kelimelerin sayısı ise yaklaşık 3500 kadardır. Bu 3500 kelime arasında üç harften meydana gelen “top” ve “toy” gibi kelimelerden on beş harften oluşan “taksitlendirmek” gibi sözcüklere kadar farklı kelimeler bulunmaktadır.

T İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede t harfi ile başlayan ve 4 harfin yan yana getirilmesi ile oluşturulmuş kelimelerin sayısı 81’dir. Aşağıda vermiş olduğumuz listede bu kelimelerin tamamına ulaşabilirsiniz. İşte, t ile başlayan 4 harfli kelimeler…

taam, taat, taba, tabi, tabl, tabu, taht, taka, takı, takt, tali, talk, tamu, tane, tanı, tank, tapa, tapı, tapi, tapu, tarh, tart, tarz, tasa, taun, tava, taya, tayf, tayt, taze, tazı, tefe, tehi, tein, teke, tela, tema, tepe, tepi, tere, terk, ters, test, teşt, teyp, tını, tıpa, tifo, tike, tipi, tipo, tire, titr, tofu, toht, toka, topu, tost, toto, töre, trap, tras, tren, trio, trok, trol, trup, trük, tuba, tulu, tunç, tura, turp, tutu, tülü, türe, türk, tüyo, tüze, tork, tırt.

T İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede t harfi ile başlayan ve sayısı 3500’ü bulan kelimelerden yaklaşık 350 kadarı, 5 harften meydana gelmektedir. Bu kelimeler arasından sizler için seçtiklerimiz ise şu şekildedir:

tabak, taban, tabii, tabip, tabir, tablo, tabur, tabut, tadım, tadil, tafra, tahıl, tahin, takla, takma, takoz, talim, talip, tamah, tanık, tanım, tanış, taraf, tarak, tarla, tartı, tasar, taviz, tavla, tavlı, tavuk, tekin, tekir, temiz, tempo, tepki, tepme, tepsi, teras, terör, terzi, tesir, tesis, tıkma, tımar, tınaz, tohum, tokaç, tokat, toklu, topaç, topak, topal, tufan, tugay, tuğcu, tuğla.

T İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

T ile başlayan ve 6 harften meydana gelen 500’e yakın kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

tabaka, tabela, tabiat, tablet, tabure, tahsil, tahsis, tahvil, taklit, takmak, takrip, takrir, tamlık, tampon, tamtam, tandem, tandır, taneli, taraba, taraça, taralı, tarama, tarçın, tartım, tartış, tartma, tasalı, tasarı, tartım, tartış, tartma, tasalı, tasarı, terane, terapi, teravi, terazi, ticari, tiftik, toplam, toplum, toprak, tozluk, tozuma, töhmet, töreci, tutmaç, tutmak, tutsak, tüplük, türban, türbin, türdeş.

T İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede t ile başlayan kelimeler arasından sizler için seçtiklerimiz şunlardır:

True: Doğru

Tree: Ağaç

Three: Üç

Take: Almak

Train: Tren

Try: Deneme

Tunnel: Tünel

Trip: Seyahat

Tract: Sistem

Tune: Melodi

Haberi Hazırlayan : Türker Üner