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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TZOB: Üretici ile market arasında en yüksek fiyat farkı havuçta - Alışveriş Haberleri

        TZOB: Üretici ile market arasında en yüksek fiyat farkı havuçta

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 256 ile havuçta görüldü. Nisan ayında markette 39 ürünün 28'sinde fiyat artışı, 11'inde ise düşüş gerçekleşti. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43 ile karnabahar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:16
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        Üretici ile market arasında en yüksek fiyat farkı havuçta
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Şemsi Bayraktar, nisan ayı üretici market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Bu dönemde üretici market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 256 ile havuçta görüldüğünü bildiren Bayraktar, bunu yüzde 230 ile marul, yüzde 222 ile kuru soğan, yüzde 219 ile kuru fasulye ve yüzde 216 ile nohutun izlediğini ifade etti.

        Bayraktar, nisanda markette 39 ürünün 28sinde fiyat artışı, 11inde ise fiyat azalışı görüldüğüne işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

        "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 28 ile havuç, yüzde 22 ile maydanoz, yüzde 20 ile limon ve yüzde 17 ile marul takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 36 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 30 ile patlıcan, yüzde 28 ile domates, yüzde 22 ile sivri biber ve yüzde 12 ile kabak izledi."

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        Söz konusu ayda üreticide 31 ürünün 8inde fiyat artışı olurken 17sinde fiyatların gerilediğine dikkati çeken Bayraktar, 6 üründe ise fiyat değişimi olmadığını kaydetti.

        Bayraktar, üreticide en çok fiyat düşüşünün yüzde 59 ile salatalıkta görüldüğünü belirterek, "Salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 42 ile patlıcan, yüzde 41,5 ile kuru soğan, yüzde 27 ile sivribiber, yüzde 26 ile domates ve yüzde 21 ile limon izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 100 ile kuru kayısıda görüldü. Kuru kayısıdaki fiyat artışını yüzde 33 ile fındık, yüzde 31 ile elma, yüzde 13 ile Antep fıstığı izledi." değerlendirmesinde bulundu.

        ÜRETİCİDEKİ FİYAT ARTIŞI EN ÇOK KURU KAYISIDA OLDU

        Bayraktar, yaşanan zirai don afetinden etkilenen meyvelerin başında gelen kayısıda üreticide fiyatların arttığını vurgulayarak, kayısı üreticisinde ürün kalmadığından dolayı söz konusu fiyat artışının üretici gelirine yansımadığını ifade etti.

        Havaların nisanda sıcak seyretmesiyle birim alandan alınan verimin arttığını dile getiren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu da salatalık, patlıcan, sivri biber ve domatesin arzını artırarak üretici fiyatlarının düşmesine neden oldu. Kuru soğanda ise Çukurova'da ekim alanlarının artması ve bu yıl havaların soğuk geçmesi nedeniyle yüksek rekolte beklentisi var. Bu nedenle ilk hasat döneminde kilosu 18-20 liralardan satılan kuru soğanın fiyatı 7-8 liralara kadar düştü. İç Anadolu Bölgesinde ise depolarda üreticiye ait kuru soğan çok az miktarda kaldı ve sezon kapandı."

        Bayraktar, fındık fiyatlarının zirai don nedeniyle arttığına dikkati çekerek, Antep fıstığı fiyatının ise kuraklık sebebiyle düştüğünü bildirdi.

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