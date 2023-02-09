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TYT matematik soru dağılımı ve TYT matematik problemleri hakkında araştırma yapıyor ve bu yıl için güzel bir çalışma programı hazırlamak istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

TYT MATEMATİK KONULARI

YKS, pek çok öğrencinin üniversite eğitimi için girmiş olduğu bir sınav türüdür. Bu sınav içerisinde Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ve Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) yer almaktadır. Sınavın ilk oturumu olan TYT, 2 yıllık yüksekokul tercihi yapmak isteyenlerin, AYT ise 4 yıllık fakülte tercihi yapmak isteyenlerin önem verdiği sınav türleridir. Sayısal öğrencilerinin en merak ettiği konulardan biri ise 2023 yılında TYT matematik konularının hangileri olduğu yönündedir. Konulardan çıkacak soru sayısı da öğrenciler için önemli olan faktörler arasındadır çünkü hangi konudan ne kadar soru çıkacağını bilmek, emin adımlarla ilerlenecek bir çalışma prensibini beraberinde getirecektir.

2023 TYT matematik konuları şöyledir:

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

EBOB-EKOK

Rasyonel Sayılar

Mutlak Değer

Basit Eşitsizlikler

Köklü Sayılar

Üslü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Kümeler – Kartezyen Çarpım

Fonksiyonlar

Mantık

Polinomlar

Permütasyon ve Kombinasyon

Dereceden Denklemler

Olasılık

Veri – İstatistik

TYT matematikte yer alan “Problemler” konusu, kendi içinde bazı konu başlıklarına sahiptir. Detaylı bir konu olduğu için TYT sınavında önemi oldukça büyüktür çünkü soru sayısı olarak en yoğun çıkan konular arasındadır.

TYT Matematik Soru Dağılımı

Yıllara göre TYT matematik soru dağılımını incelemek için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.