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Twitter ofisindeki eşyalar satıldı: Mavi kuş heykeline 100 bin dolar

Sosyal medya platformu Twitter'ın ofis eşyalarını satışa çıkardığı açık artırma sona erdi. En yüksek fiyata satılan ürün, 100 bin dolarla mavi kuş heykeli oldu.

Giriş: 19.01.2023 - 13:44 | Güncelleme: ABONE OL
Twitter ofisindeki eşyalar satıldı: Mavi kuş heykeline 100 bin dolar
Twitter'da açık artırma: Heykele 100 bin dolar
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İHA

Milyarder iş insanı Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra finansal kriz iddiaları ile gündeme gelen sosyal medya platformu Twitter'ın San Francisco'daki ofisinde bulunan eşyaları satışa çıkardığı açık artırma sona erdi.

Online yapılan müzayedede mavi kuş heykeli 100 bin dolara alıcı bulurken, en yüksek teklifi alan ürün oldu.

Ayrıca "@" sembolü şeklindeki dekoratif saksı ise 15 bin dolara satıldı. Geri dönüşümden elde edilen ahşap masa da 10 bin 500 dolara yeni sahibinin oldu. İtalyan yapımı bir espresso makinesi de 13 bin 500 dolarlık kapanış teklifi aldı.

Dün başlayan açık artırmada, 631 parça ürün satışa sunulmuştu.

G&ouml;rsel: İHA
Görsel: İHA

KRİZ SÖYLENTİLERİNİN ORTASINDA SATIŞ KARARI ALMIŞTI

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra finansal kriz iddiaları ile gündemden düşmeyen Twitter, geçtiğimiz Aralık ayında ABD'nin San Francisco kentindeki genel merkezinde bulunan bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurmuştu.

Musk'ın sıkı tasarruf tedbirleri uyguladığı bir dönemde duyurulan karar, kriz söylentilerini güçlendirmişti. Buna rağmen satış kararının şirketin finansal durumuyla ilgili olmadığı kamuoyuna yansımıştı.

* Haberin görseli İHA'dan ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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