Twitter Kurucusundan şarkılı açıklama

Twitter Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Jack Dorsey Elon Musk'ın şirketi 44 milyar dolara satın almak üzere yönetimle anlaşması üzerine ilk açıklamasını İngiliz rock grubu Radiohead'in 'Everything in its right place' (Her şey doğru yerinde) isimli parçasını paylaşarak yaptı.

Sonraki mesajlarında Twitter'ı sevdiğini söyleyen Dorsey "Twitter küresel bir bilince en yakın şey. Buradaki fikir ve hizmet beni ilgilendiren tek şey. Twitter her zaman benim öncelikli konum ve en büyük pişmanlığım olmuştur. Wall Street ve reklam modeli Twitter'ın sahibi haline gelmişti. Twitter'ı Wall Street'ten geri almak ilk doğru adımdır" dedi.

'KİMSENİN YÖNETMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM'

Prensip olarak Twitter'ı kimsenin yönetmesini doğru bulmadığını belirten Dorsey açıklamalarına şöyle devam etti:

"Twitter protokol seviyesinde bir kamu malı olmak istiyor, şirket değil. Şirket olması sorununu çözme konusunda Elon güvendiğim tek çözüm. (Elon'un) Bilincin ışığını yayma görevine güveniyorum. Elon'un 'maksimum güvenilirliğe sahip ve kapsayıcı' bir platform yaratma hedefi doğru bir hedeftir. Bu (Twitter CEO'su) Parag Agrawal'ın da hedefiydi ve onu bu yüzden seçtim. İkisine de şirketi imkansız bir durumdan kurtardıkları için teşekkür ediyorum. Doğru yol budur. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Twitter kamuoyu tartışmalarına hizmet etmeye devam edeceği için çok mutluyum, dünya genelinde ve yıldızlarda!"

Şu anda halka açık bir şirket olan Twitter satın almanın tamamlanmasıyla özel bir şirkete dönüşecek. 2006 yılında Twitter'ı Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams ile birlikte Kuran Jack Dorsey 2008 yılına kadar şirketin CEO'luğunu yaptı. 2008'de bu görevinden ayrılan Dorsey 2015'te yeniden Twitter CEO'su oldu. Geçen yılın sonunda görevini Parag Agrawal'a devretti.

860 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Sosyal medya devi Twitter 2013 yılında hisse başında 26 dolardan halka arz edildi. Elon Musk ise şirketi hisse başına 54.2 dolara satın alıyor. Dolayısıyla halka arzda Twitter hissesi alıp halen elinde tutanlar nominal olarak yüzde 108 kâr etti.

Dorsey'in ise Twitter'da yüzde 2.3 oranında payı bulunuyor. Söz konusu satın almadan yaklaşık 860 milyon dolar gelir elde edecek.

Dorsey ile Elon Musk'ın bunun yanında uzun yıllardır süren yakın bir dostlukları bulundukları biliniyor.