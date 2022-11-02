“Mavi Kuş” yerine “Mavi Gökyüzü”

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Elon Musk tarafından satın alınan Twitter’ın 2006 yılındaki kurucuları arasında yer alan Jack Dorsey’den yeni bir sosyal medya platformu geliyor. 2021 yılının kasım ayında Twitter CEO’luğu görevinden, 2022 yılının mayıs ayında ise yönetiminden ayrılan Dorsey’in 'merkeziyetsiz' sosyal medya platformu Bluesky, beta testlerine başladı.

'MERKEZİYETSİZ' OLACAK Twitter'ın merkezsizleştirilmiş versiyonu olarak da adlandırılan, Web 3.0 teknolojisi temelli yeni platform Bluesky’ın en dikkat çekici özelliği barındırdığı protokol teknolojisinin kullanıcılara algoritmalarının kontrolünü verecek olması olarak görülüyor. MUSK, MAVİ TİK ÜCRETİNİ AÇIKLADI! Twitter’ı satın alan Elon Musk, ...

MUSK’IN KUŞU NASIL UÇACAK? Elon Musk’ın satın aldığı Twitte... Beta testlerinin ardından mobil uygulamalarının da çıkacağı Bluesky platformuna, farklı ağlardaki hesaplar aktarılabilecek, tek bir uygulama üzerinde farklı platformlar arasında geçiş yapılabilecek.

KONTROLÜ KULLANICIYA VERECEK Block zinciri benzeri bir yapıda oluşturularak, kontrolün kullanıcıda olması sağlanacak olan Bluesky’da, şirketler veya hükümetler tarafından talep edilebilecek kısıtlamaların önüne geçilerek, sosyal ağdaki ifade özgürlüğünün güvence altına alınması hedefleniyor.

3 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR Jack Dorsey, 2019 yılından henüz Twitter'ın CEO’su iken, sosyal ağlarda açık ve merkezi olmayan bir standart geliştirme çalışmalarına destek verdiğini açıklamış ve Bluesky bu kapsamda yine Twitter tarafından kar amacı gütmeyen bir girişim olarak düzenlenmişti.