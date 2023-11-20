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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı! - Haberler

        Sarıyer'de fırtına sonrası hasar ortaya çıktı

        Şiddetli fırtına ve yağışın İstanbul Sarıyer'de yol açtığı hasar ortaya çıktı. İlçede Garipçe sahilindeki iş yerlerinin zarar gördüğü fırtına sonrası kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:55 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:03
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          İstanbul'da dün etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Sarıyer Garipçe sahilindeki işyerleri zarar gördü.

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          DHA'nın haberine göre deniz kenarındaki işletmelerde hasar tespit çalışmaları sürerken, zararın boyutu dalgalar çekilince ortaya çıktı.

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          Pazar günü İstanbul´da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Sarıyer'deki Garipçe köyünde bulunan iş yerleri zarar gördü.

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          Dalgaların çekilmesiyle hasarın boyutu da ortaya çıktı.

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          Dalgaların yerle bir ettiği işletmelerden birinin sahibi Ramazan Kurt, "İşletmemizde 10-15 kişi ekmek yiyordu. İşletmemiz şu anda kullanılamaz durumda. Biz bu dalganın olacağını bekliyorduk, gerekli tedbirleri aldık ama her ne kadar tedbir almış olsak da dalga çok büyüktü, çok büyük bir yıkım oldu içeride. Kullanılamaz hale geldi. Dükkanımızın yeniden eski haline getirilmesi için destek olunmasını bekliyoruz. Dalgadan işletmemiz büyük zarar gördü.Burada en büyük zararı bizim işletmemiz gördü." şeklinde konuştu.

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          Zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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